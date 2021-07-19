СК завершил следственные действия на месте жёсткой посадки Ан-28 под Томском
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«Следственные действия на месте завершены», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, на данный момент с места ЧП перевозят обломки самолёта и проводится расшифровка данных чёрного ящика.
Ранее следователи изъяли образцы топлива Ан-28.
Самолёт пропал с радаров в пятницу, 16 июля.
Лайнер выполнил жёсткую посадку, место приземления нашёл вертолёт в Бакчарском районе. Все пассажиры и члены экипажа живы.
Главный травматолог Департамента здравоохранения Томской области Станислав Шагиахметов рассказал в беседе с изданием «Известия» о состоянии пилота, выполнившего аварийную посадку самолёта Ан-28.