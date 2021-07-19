СК завершил следственные действия на месте жёсткой посадки Ан-28 под Томском

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Следователи завершили следственные действия на месте жёсткой посадки Ан-28 под Томском, сообщили в Западно-Сибирском управлении на транспорте СК России.
СК завершил следственные действия на месте жёсткой посадки Ан-28 под Томском
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Следственные действия на месте завершены», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, на данный момент с места ЧП перевозят обломки самолёта и проводится расшифровка данных чёрного ящика.

Ранее следователи изъяли образцы топлива Ан-28.

Самолёт пропал с радаров в пятницу, 16 июля.

Лайнер выполнил жёсткую посадку, место приземления нашёл вертолёт в Бакчарском районе. Все пассажиры и члены экипажа живы.

Главный травматолог Департамента здравоохранения Томской области Станислав Шагиахметов рассказал в беседе с изданием «Известия» о состоянии пилота, выполнившего аварийную посадку самолёта Ан-28.

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