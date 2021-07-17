Следователи изъяли образцы топлива совершившего жёсткую посадку Ан-28

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Следователи изъяли образцы топлива и жидкостей систем жизнеобеспечения самолёта Ан-28, который совершил жёсткую посадку в Томской области.
Следователи изъяли образцы топлива совершившего жёсткую посадку Ан-28
  • РИА Новости

«Изъяли образцы топлива, жидкостей систем жизнеобеспечения самолёта, изъяты полётная документация и аварийный радиомаяк, допрошена часть пассажиров, авиатехник, следственные действия продолжаются», — сообщили в Следственном комитете.

В больницу Томска госпитализированы командир самолёта с переломами нижних конечностей и 17-летняя пассажирка с подозрением на сотрясение головного мозга, отметили в СК.

Самолёт Ан-28 пропал с радаров в пятницу, 16 июля. Лайнер выполнил жёсткую посадку, место приземления нашёл вертолёт в Бакчарском районе. Все пассажиры и члены экипажа живы.

По версии следователей, примерно на десятой минуте полёта оба двигателя самолёта перестали работать, повторно запустить их не удалось. Командир с высоты выбрал место для аварийного приземления.

Самолёт совершил жёсткую посадку на расстоянии 180 м от первой точки касания, а при остановке перевернулся.

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