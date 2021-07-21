В Курганской области МВД пресекло изготовление и реализацию контрафактных книг

В Курганской области сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли незаконную деятельность по изготовлению и реализации контрафактных экземпляров книжной продукции.

Об этом сообщил сайт «МВД Медиа».

«Предварительно установлено, что генеральный директор одной из местных организаций, используя своё служебное положение, изготавливал в арендованной типографии популярную серию книг без согласия правообладателя», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении предпринимателя МВД возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 146 УК России.

«В ходе обысков полицейские изъяли почти 50 тыс. уже отпечатанных изданий, а также клише и полиграфическое оборудование. Причинённый правообладателю ущерб оценивается в сумму, превышающую 22 млн рублей», — сообщила Волк.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Продолжается расследование дела.