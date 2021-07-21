Власти Москвы рассказали о новой программе «Бизнес-уикенд»

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В Москве 1 августа представят новую обучающую программу проекта «Бизнес-уикенд». Об этом сообщили на официальном портале столичного мэра.
Власти Москвы рассказали о новой программе «Бизнес-уикенд»
  • Pixabay

«Новая программа «Бизнес-уикенд» — самая продолжительная за всю историю проекта: обучение продлится 22 недели. Ожидается, что отраслевой акселератор пройдут не менее 800 человек», — приводит «Москва 24» слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что участие в нём могут принять те, кто прошёл акселерацию, а также молодые предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет с собственным бизнесом и наработанной базой клиентов и продаж.

В октябре 2020 года руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал о запуске новой бесплатной программы «Бизнес-уикенд. Компетенции» для тех, кто планирует стать самозанятым.

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