В Москве рассказали о запуске программы «Бизнес-уик-энд. Компетенции»

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал о запуске новой бесплатной программы «Бизнес-уик-энд. Компетенции» для тех, кто планирует стать самозанятым.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В программу войдут практические вебинары для москвичей в возрасте от 16 лет. Участники получат навыки, отвечающие запросам работодателей из самых популярных онлайн-бирж для фрилансеров, а также смогут сразу же получать заказы.

Алексей Фурсин отметил, что в программе смогут принять участие около тысячи человек. В процессе обучения слушатели узнают, как освоить востребованные диджитал-профессии и начать зарабатывать.

Ранее председатель Общественного совета по развитию такси в России Ирина Зарипова в беседе с НСН рассказала о способах наблюдения за «самозанятыми водителями такси».