В Кремле прокомментировали ситуацию с производством вакцин от коронавируса

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с производством вакцин против коронавируса в стране.
В Кремле прокомментировали ситуацию с производством вакцин от коронавируса
  • Reuters

Ранее сообщалось, что вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в Москву в объёме, необходимом только для вакцинации жителей вторым компонентом.

«Действительно, существует определённый график производств, график поставок, распределение по регионам», — ответил Песков на вопрос о том, известно ли Кремлю о неравной доступности вакцин для населения.

По его словам, очевидно, что те, кто сделал первую прививку, должны через три недели сделать и вторую, «нельзя просто больше ждать, поэтому приоритет, конечно, для них».

«Да, здесь может быть определённая, скажем так, разница в графиках поставки и производства у разных вакцин», — отметил Песков.

При этом он добавил, что все производители постоянно занимаются вопросами наращивания темпов производства.

«Понятное дело, что это невозможно сделать сиюсекундно, но это поступательный процесс, он идёт», — сказал Песков.

Как сообщало издание «Невские новости», Санкт-Петербург получил новую партию вакцины «Спутник V» в количестве 81 тыс. комплектов доз.

Отмечается, что расфасованный по одной дозе в ампуле препарат поступил на фармацевтическую базу.

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