В Депздраве Москвы заявили, что «ЭпиВакКорона» доступна лишь для вакцинации вторым компонентом
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«Полученный объём полностью удовлетворит потребность вакцинации жителей, привитых первым компонентом, и не может быть общедоступным для всех жителей города», — уточняется в сообщении.
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