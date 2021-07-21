В Депздраве Москвы заявили, что «ЭпиВакКорона» доступна лишь для вакцинации вторым компонентом

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Вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в Москву в объёме, необходимом только для вакцинации жителей вторым компонентом. Об этом говорится на официальном сайте столичного Департамента здравоохранения.
В Депздраве Москвы заявили, что «ЭпиВакКорона» доступна лишь для вакцинации вторым компонентом
  • © Пресс-служба Роспотребнадзора

«Полученный объём полностью удовлетворит потребность вакцинации жителей, привитых первым компонентом, и не может быть общедоступным для всех жителей города», — уточняется в сообщении.

Ранее в пресс-службе мэра и правительства Москвы назвали число вакцинированных от коронавирусной инфекции COVID-19.

Главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук профессор Георгий Мелконян в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с пандемией.

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