В Кремле прокомментировали данные СМИ о программе Pegasus

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что ряд государственных деятелей в разных странах были в числе потенциальных объектов слежки с помощью израильской программы Pegasus, отметив, что в России система спецсвязи надёжно защищена.

РИА Новости

«В целом (в России. — RT) глава государства, премьер-министр, администрация президента и другие ведомства используют систему спецсвязи, правительственной связи, которая надёжно защищена», — сказал Песков. По словам Пескова, регулярно принимаются меры безопасности. Он отметил, что в дополнительных мерах необходимости нет. Ранее газета Le Monde сообщила, что телефон президента Франции Эммануэля Макрона могли прослушивать с помощью израильской системы электронного шпионажа Pegasus. По данным СМИ, израильская программа Pegasus использовалась разведслужбами и властями разных стран, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц.