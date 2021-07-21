В Кремле прокомментировали данные СМИ о программе Pegasus

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что ряд государственных деятелей в разных странах были в числе потенциальных объектов слежки с помощью израильской программы Pegasus, отметив, что в России система спецсвязи надёжно защищена.
В Кремле прокомментировали данные СМИ о программе Pegasus
  • РИА Новости

«В целом (в России. — RT) глава государства, премьер-министр, администрация президента и другие ведомства используют систему спецсвязи, правительственной связи, которая надёжно защищена», — сказал Песков.

По словам Пескова, регулярно принимаются меры безопасности. Он отметил, что в дополнительных мерах необходимости нет.

Ранее газета Le Monde сообщила, что телефон президента Франции Эммануэля Макрона могли прослушивать с помощью израильской системы электронного шпионажа Pegasus.

По данным СМИ, израильская программа Pegasus использовалась разведслужбами и властями разных стран, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц.

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