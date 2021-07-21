В Кремле прокомментировали данные СМИ о программе Pegasus
- РИА Новости
«В целом (в России. — RT) глава государства, премьер-министр, администрация президента и другие ведомства используют систему спецсвязи, правительственной связи, которая надёжно защищена», — сказал Песков.
По словам Пескова, регулярно принимаются меры безопасности. Он отметил, что в дополнительных мерах необходимости нет.
Ранее газета Le Monde сообщила, что телефон президента Франции Эммануэля Макрона могли прослушивать с помощью израильской системы электронного шпионажа Pegasus.
По данным СМИ, израильская программа Pegasus использовалась разведслужбами и властями разных стран, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц.