За сутки в Москве выявили 3254 случая коронавируса

В Москве в течение суток зарегистрировали 3254 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом

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АГН «Москва»