За сутки в Москве выявили 3254 случая коронавируса 

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В Москве в течение суток зарегистрировали 3254 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом
За сутки в Москве выявили 3254 случая коронавируса 
  • © Софья Сандурская
  • АГН «Москва»

«Москва — 3254»,  — говорится в сообщении оперштаба.

Накануне в городе было выявлено 3188 случаев коронавируса.

В Московской области за сутки выявили 2161 случай COVID-19, накануне — 2478.

Ранее сообщалось, что в российской столице более 2,2 млн человек получили оба компонента вакцины от коронавируса.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

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