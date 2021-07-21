За сутки в Москве выявили 3254 случая коронавируса
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- АГН «Москва»
«Москва — 3254», — говорится в сообщении оперштаба.
Накануне в городе было выявлено 3188 случаев коронавируса.
В Московской области за сутки выявили 2161 случай COVID-19, накануне — 2478.
Ранее сообщалось, что в российской столице более 2,2 млн человек получили оба компонента вакцины от коронавируса.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от коронавируса.