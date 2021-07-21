Число жертв коронавируса в России превысило 150 тысяч
- РИА Новости
Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что распространение коронавирусной инфекции стало более быстрым, а у заболевших COVID-19 появился ряд новых симптомов, в том числе кишечные проявления.
Он также подчеркнул, что поражение лёгких при коронавирусе стало развиваться примерно в два раза быстрее.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от коронавируса.