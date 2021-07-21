Число жертв коронавируса в России превысило 150 тысяч

В России от последствий заболевания коронавирусной инфекцией за сутки скончались 783 человека, всего в стране умерли 150 705 человек с COVID-19.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что распространение коронавирусной инфекции стало более быстрым, а у заболевших COVID-19 появился ряд новых симптомов, в том числе кишечные проявления.

Он также подчеркнул, что поражение лёгких при коронавирусе стало развиваться примерно в два раза быстрее.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от коронавируса.