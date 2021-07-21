В Роспотребнадзоре Уфы оценили ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает mkset.ru.
Она доложила, что в республике за время пандемии зафиксирован 45 471 случай заболевания коронавирусом с нарастающим итогом.
На сегодняшний день в республику поступило 974 080 доз вакцины, что составляет 51% от запланированного показателя по вакцинации населения.
Количество привитых двумя компонентами вакцины составило 421 158.
Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с URA.RU рассказал о проявлениях «постковидного синдрома».