В Роспотребнадзоре Уфы оценили ситуацию с COVID-19

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Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Галина Пермина в ходе оперативного совещания в мэрии Уфы сообщила, что в городе наблюдается прирост заболевших коронавирусом.
В Роспотребнадзоре Уфы оценили ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает mkset.ru.

Она доложила, что в республике за время пандемии зафиксирован 45 471 случай заболевания коронавирусом с нарастающим итогом.

На сегодняшний день в республику поступило 974 080 доз вакцины, что составляет 51% от запланированного показателя по вакцинации населения.

Количество привитых двумя компонентами вакцины составило 421 158.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с URA.RU рассказал о проявлениях «постковидного синдрома».

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