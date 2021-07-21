В СК рассказали детали обнаружения «подземной тюрьмы» под Петербургом

«Подземную тюрьму» во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружили во время расследования дела об убийстве мужчины на трассе. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

Отмечается, что дело возбудили по факту убийства мужчины на трассе Сортавала — Санкт-Петербург.

Следствие установило, что огонь вёлся из машины, которая уехала в направлении одного из домовладений во Всеволожском районе, территория которого была огорожена металлическим забором.

«В ходе осмотра было установлено, что дом нежилой, в нём отсутствовали предметы обихода, а также необходимая для проживания мебель. Под строением был обнаружен подвал, состоящий из трёх отдельных помещений, оснащённых металлическими дверьми», — приводит РИА Новости слова старшего помощника руководителя регионального СУ СК России Марии Добрыниной.

Как писал портал 47news.ru, в заброшенном коттеджном посёлке Новый Петербург в Агалатовском поселении была обнаружена «подземная тюрьма». По данным издания, в ней были камеры с умывальниками, унитазами и двухъярусными кроватями.