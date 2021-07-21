В СК рассказали детали обнаружения «подземной тюрьмы» под Петербургом

Короткая ссылка
«Подземную тюрьму» во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружили во время расследования дела об убийстве мужчины на трассе. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
В СК рассказали детали обнаружения «подземной тюрьмы» под Петербургом
  • РИА Новости

Отмечается, что дело возбудили по факту убийства мужчины на трассе Сортавала — Санкт-Петербург.

Следствие установило, что огонь вёлся из машины, которая уехала в направлении одного из домовладений во Всеволожском районе, территория которого была огорожена металлическим забором.

«В ходе осмотра было установлено, что дом нежилой, в нём отсутствовали предметы обихода, а также необходимая для проживания мебель. Под строением был обнаружен подвал, состоящий из трёх отдельных помещений, оснащённых металлическими дверьми», — приводит РИА Новости слова старшего помощника руководителя регионального СУ СК России Марии Добрыниной.

Как писал портал 47news.ru, в заброшенном коттеджном посёлке Новый Петербург в Агалатовском поселении была обнаружена «подземная тюрьма». По данным издания, в ней были камеры с умывальниками, унитазами и двухъярусными кроватями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить