Источник рассказал, что подземную тюрьму в Ленинградской области нашли в 2019 году
- РИА Новости
«Подземный бункер во Всеволожском районе, в Агалатовском поселении, обнаружили ещё в 2019 году, в помещениях и на участке проводились следственные действия», — заявил источник.
Он также рассказал, что следователи проводили работу с новым собственником указанного участка.
Агентство отмечает, что официальным комментарием правоохранительных органов по данной информации не располагает.
Как писал портал 47news.ru, в заброшенном коттеджном посёлке Новый Петербург в Агалатовском поселении была обнаружена подземная тюрьма. По данным издания, в ней были камеры с умывальниками, унитазами и двухъярусными кроватями.