Источник рассказал, что подземную тюрьму в Ленинградской области нашли в 2019 году

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили подземную «частную тюрьму» в Ленинградской области в 2019 году, по этому факту проводились следственные действия. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Подземный бункер во Всеволожском районе, в Агалатовском поселении, обнаружили ещё в 2019 году, в помещениях и на участке проводились следственные действия», — заявил источник.

Он также рассказал, что следователи проводили работу с новым собственником указанного участка.

Агентство отмечает, что официальным комментарием правоохранительных органов по данной информации не располагает.

Как писал портал 47news.ru, в заброшенном коттеджном посёлке Новый Петербург в Агалатовском поселении была обнаружена подземная тюрьма. По данным издания, в ней были камеры с умывальниками, унитазами и двухъярусными кроватями.