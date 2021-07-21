В Москве 570 тысяч человек получили доступ к электронным медкартам своих детей

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что доступ к электронным медкартам детей получили 570 тыс. жителей столицы.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

«Мы продолжаем развивать возможности единой цифровой платформы здравоохранения как для взрослых, так и для их детей. Например, реализуем проект по переводу детских поликлиник на использование исключительно электронных медкарт, выстраиваем эффективный цифровой обмен данными между медицинскими и образовательными организациями, а для детских садов и школ отменили бумажные справки о болезни, освободив около 170 тыс. родителей от лишнего сбора документов», — объяснила Ракова.

По её словам, благодаря сервису московские семьи всегда смогут иметь под рукой информацию о здоровье своих детей.

При этом данные не потеряются, они будут доступны даже со смартфона.

Ранее врач-педиатр, член Союза педиатров России кандидат медицинских наук Екатерина Морозова в беседе с Nation News рассказала, какие нужны документы, чтобы отправить ребёнка в санаторий.