Врач рассказал о мерах предосторожности для привившихся от COVID-19

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал о мерах предосторожности для привившихся от коронавирусной инфекции.

«Самое важное — до получения второй дозы вакцины категорически не рекомендуется заболеть COVID-19», — цитирует РИА Новости Позднякова.

Он уточнил, что «иммунная система, получив первую порцию антигенной нагрузки, начинает запускать полноценный ответ для последующей выработки защиты».

«Через три недели — к моменту введения второй дозы вакцины — иммунный ответ, как правило, уже сформирован, то есть человек уже защищен», — добавил специалист.

Он также подчеркнул, что в первые два-три дня после вакцинации не рекомендуется подвергать себя чрезмерным нагрузкам.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что посещение бани, большие нагрузки и употребление алкоголя в день вакцинации от коронавирусной инфекции следует исключить.