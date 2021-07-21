Врач рассказал о мерах предосторожности для привившихся от COVID-19

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Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал о мерах предосторожности для привившихся от коронавирусной инфекции.
Врач рассказал о мерах предосторожности для привившихся от COVID-19
  • Reuters
  • © Luis Cortes

«Самое важное — до получения второй дозы вакцины категорически не рекомендуется заболеть COVID-19», — цитирует РИА Новости Позднякова.

Он уточнил, что «иммунная система, получив первую порцию антигенной нагрузки, начинает запускать полноценный ответ для последующей выработки защиты».

«Через три недели — к моменту введения второй дозы вакцины — иммунный ответ, как правило, уже сформирован, то есть человек уже защищен», — добавил специалист.

Он также подчеркнул, что в первые два-три дня после вакцинации не рекомендуется подвергать себя чрезмерным нагрузкам. 

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что посещение бани, большие нагрузки и употребление алкоголя в день вакцинации от коронавирусной инфекции следует исключить.

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