В Москве в результате наезда грузовика погибли два человека

В Новой Москве в районе деревни Кресты водитель грузового автомобиля совершил наезд на людей, передвигавшихся по проезжей части, в результате чего они погибли.

РИА Новости

«На 73-м километре Варшавского шоссе, водитель «фуры» совершил наезд на женщину и мужчину, передвигавшихся по проезжей части», — сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы. По предварительным данным, погибшие могли находится в нетрезвом состоянии. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства инцидента. На место ДТП выехала следственно-оперативная группа. Ранее в Шушенском районе Красноярского края три человека погибли в результате автомобильной аварии.