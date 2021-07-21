В Москве в результате наезда грузовика погибли два человека
- РИА Новости
«На 73-м километре Варшавского шоссе, водитель «фуры» совершил наезд на женщину и мужчину, передвигавшихся по проезжей части», — сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.
По предварительным данным, погибшие могли находится в нетрезвом состоянии.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства инцидента. На место ДТП выехала следственно-оперативная группа.
Ранее в Шушенском районе Красноярского края три человека погибли в результате автомобильной аварии.