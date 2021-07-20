Рябков: пересмотра принятого Москвой решения по выходу из ДОН не будет

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что пересмотра принятого Москвой решения по выходу из Договора по открытому небу (ДОН) не будет.

«Пересмотра не будет, поезд ушёл, дамы и господа», — сказал Рябков в ходе конференции государств-участников ДОН.

Он отметил, что если бы существовала реальная заинтересованность в том, чтобы Россия осталась в ДОН, «действия были бы иные».

«Вашингтон, видимо, посчитал, что возможностей его спутниковой группировки вполне достаточно для ведения технической разведки территории России, и ДОН более не нужен, он слишком затратен», — сказал Рябков.

Также замглавы МИД заявил, что Россия до 18 декабря будет выполнять обязательства участника ДОН.