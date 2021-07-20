Рябков: пересмотра принятого Москвой решения по выходу из ДОН не будет

Короткая ссылка
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что пересмотра принятого Москвой решения по выходу из Договора по открытому небу (ДОН) не будет.
Рябков: пересмотра принятого Москвой решения по выходу из ДОН не будет
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Polyakov

«Пересмотра не будет, поезд ушёл, дамы и господа», — сказал Рябков в ходе конференции государств-участников ДОН.

Он отметил, что если бы существовала реальная заинтересованность в том, чтобы Россия осталась в ДОН, «действия были бы иные».

«Вашингтон, видимо, посчитал, что возможностей его спутниковой группировки вполне достаточно для ведения технической разведки территории России, и ДОН более не нужен, он слишком затратен», — сказал Рябков.

Также замглавы МИД заявил, что Россия до 18 декабря будет выполнять обязательства участника ДОН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить