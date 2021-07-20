Россия до 18 декабря будет выполнять обязательства участника ДОН

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Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал ситуацию с Договором по открытому небу.

«В целом же Россия намерена в период до 18 декабря с.г. в полной мере пользоваться правами и выполнять обязательства государства — участника ДОН. Разумеется, с учётом реальной обстановки, связанной с пандемией COVID-19 и, к сожалению, пока не дающей оснований для особого оптимизма», — заявил Рябков на конференции государств — участников Договора по открытому небу.

Текст выступления Рябкова опубликован на сайте МИД России.

Ранее в Североатлантическом альянсе заявили, что глубоко сожалеют о решении России выйти из Договора по открытому небу 18 декабря.

В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из ДОН, которая завершилась 22 ноября.

В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.

7 июня президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу.

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