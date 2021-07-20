Рябков назвал возможные последствия выхода России из ДОН

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что выход России из Договора по открытому небу (ДОН) приведёт к пересмотру квот наблюдательных полётов.

«Речь идёт о пересмотре квот наблюдательных полётов и шкалы распределения расходов Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН), а также о передаче функций председателя одной из её неофициальных рабочих групп», — заявил Рябков, выступая на конференции государств — участников Договора по открытому небу.

По его мнению, для решения этих вопросов предложено вновь активировать переговорный механизм, созданный в связи с выходом из ДОН Соединённых Штатов.

Как заметил Рябков, в случае России речь идёт о выходе не только из договора, но и из созданной в его рамках группы государств-участников, включающей Россию и Белоруссию.

Ранее замглавы российского МИД заявил, что Россия до 18 декабря будет выполнять обязательства участника ДОН.