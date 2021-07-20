В Подмосковье годовалый ребёнок госпитализирован с ножевыми ранениями

В подмосковном Егорьевске прокуратура проводит проверку после госпитализации годовалого ребёнка.

«Прокуратура проводит проверку в связи с госпитализацией малолетнего ребёнка в Егорьевске», — сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

Отмечается, что годовалый ребёнок был доставлен в медучреждение с ножевыми ранениями.

По предварительной информации, он находился в квартире вместе с другим шестилетним ребёнком без присмотра взрослых.

В июне в детском лагере Пушкинского городского округа в Подмосковье было найдено тело 20-летней вожатой с тремя ножевыми ранениями.