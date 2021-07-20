В Подмосковье годовалый ребёнок госпитализирован с ножевыми ранениями

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В подмосковном Егорьевске прокуратура проводит проверку после госпитализации годовалого ребёнка.
В Подмосковье годовалый ребёнок госпитализирован с ножевыми ранениями
  • РИА Новости

«Прокуратура проводит проверку в связи с госпитализацией малолетнего ребёнка в Егорьевске», — сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

Отмечается, что годовалый ребёнок был доставлен в медучреждение с ножевыми ранениями.

По предварительной информации, он находился в квартире вместе с другим шестилетним ребёнком без присмотра взрослых.

В июне в детском лагере Пушкинского городского округа в Подмосковье было найдено тело 20-летней вожатой с тремя ножевыми ранениями. 

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