Воробьёв заявил, что рад участию подмосковных компаний в МАКС-2021

Глава Московской области Андрей Воробьёв выразил радость в связи с тем, что в МАКС-2021 участвуют подмосковные компании.

«Рад, что наряду с крупнейшими отечественными и зарубежными представителями отрасли в МАКС-2021 участвуют подмосковные компании», — приводит его слова «Подмосковье сегодня».

Воробьёв также отметил, что на подобных предприятиях трудятся замечательные люди, которые «создают высокие технологии, самую современную продукцию и реализуют масштабные инновационные проекты».

Ранее на авиасалоне МАКС-2021 презентовали российский однодвигательный истребитель Checkmate.