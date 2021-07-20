Воробьёв заявил, что рад участию подмосковных компаний в МАКС-2021

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Глава Московской области Андрей Воробьёв выразил радость в связи с тем, что в МАКС-2021 участвуют подмосковные компании.
Воробьёв заявил, что рад участию подмосковных компаний в МАКС-2021
  • © Пресс-служба правительства Московской области

«Рад, что наряду с крупнейшими отечественными и зарубежными представителями отрасли в МАКС-2021 участвуют подмосковные компании», — приводит его слова «Подмосковье сегодня».

Воробьёв также отметил, что на подобных предприятиях трудятся замечательные люди, которые «создают высокие технологии, самую современную продукцию и реализуют масштабные инновационные проекты».

Ранее на авиасалоне МАКС-2021 презентовали российский однодвигательный истребитель Checkmate.

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