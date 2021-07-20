Иммунолог порекомендовал проверить кровь перед вакцинацией от COVID-19

Профессор, доктор медицинских наук, клинический иммунолог Наталья Калинина сообщила, что анализ крови поможет проверить, готов ли организм к прививке.

«Прививаться можно, если анализ показывается отсутствие воспалительной реакции», — рассказала Калинина в эфире «Радио 1».

По её словам, нужно обратить внимание, нет ли увеличения числа лейкоцитов, эозинофилов и базофилов в крови. Первый показатель указывает, есть ли воспалительный процесс, второй характеризует наличие или отсутствие аллергии.

«Эозинофилов должно быть не более 5%, а базофилов — не более 1%», — сказала иммунолог.

Калинина пояснила, что, если какие-то из данных показателей повышены, следует временно перенести вакцинацию.

Как сообщала ранее интернет-газета «Дни.ру», за минувшие сутки в России было зарегистрировано 23 770 новых случаев коронавируса.