Дизайнеры оценили интерьер «дворца» главы ставропольского ГИБДД

Дизайнер интерьера Максим Октябрёв прокомментировал дизайн интерьера «дворца» главы ставропольского управления ГИБДД Алексея Сафонова, который был задержан за взяточничество.

«Наверное, хозяину казалось, что тем самым он создаёт себе королевское спокойствие. При этом золотые элементы, которых просто огромное количество (например, стульчак на унитазе, золотая тумбочка справа от раковины), выглядят очень комично... И с точки зрения интерьера это всё создаёт немыслимый визуальный золотой мусор», — рассказал Октябрёв в беседе с Life.ru.

Он отметил, что «нарочитая барочность выдаёт абсолютную безвкусицу в голове у хозяина дома».

В свою очередь, председатель Московского архитектурного общества, руководитель архитектурной студии ub.design Борис Уборевич-Боровский в беседе с НСН отметил, что интерьер «отдаёт девяностыми».

«Такое впечатление создаётся, что это сделано не сейчас, что это сделано лет 15—20 назад. Показалось, что это всё очень отдаёт девяностыми, тогда это было популярно: золотые унитазы, роскошные росписи без стиля, пошлые, непрорисованные колонны, мраморные полы. Либо это уже для кого-то делалось ранее и было перекуплено, либо такой вот специфический вкус», — сказал Уборевич-Боровский.

По его словам, это «провинциальная пошлость, которая никому не нужна».

Ранее сообщалось, что в Ставрополе по подозрению в коррупции и создании организованной преступной группы задержан глава регионального управления ГИБДД Алексей Сафонов. На фото, сделанных в особняке начальника ставропольского УГИБДД, — интерьеры с лепниной и фресками, а также санузлы с золотыми унитазами и хрустальными люстрами.