В Ростове изменили время работы 39 пунктов вакцинации

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В связи с увеличением числа желающих пройти вакцинацию от коронавируса 39 пунктов вакцинации изменили график своей работы, заявили в пресс-службе администрации города.
В Ростове изменили время работы 39 пунктов вакцинации
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Отмечается, что на сайте администрации города был опубликован новый список пунктов вакцинации, увеличивших время приёма жителей: в их число вошли больницы, поликлиники и торговые центры.

Мобильные пункты вакцинации в торговых центрах работают по расширенным графикам, более подходящим для работающих ростовчан.

Как сообщала интернет-газета «Дни.ру», за минувшие сутки в России было зарегистрировано 23 770 новых случаев коронавируса.

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