В Ростове изменили время работы 39 пунктов вакцинации
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
Отмечается, что на сайте администрации города был опубликован новый список пунктов вакцинации, увеличивших время приёма жителей: в их число вошли больницы, поликлиники и торговые центры.
Мобильные пункты вакцинации в торговых центрах работают по расширенным графикам, более подходящим для работающих ростовчан.
Как сообщала интернет-газета «Дни.ру», за минувшие сутки в России было зарегистрировано 23 770 новых случаев коронавируса.