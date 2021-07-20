Сбившая насмерть двоих детей в Москве девушка помещена в СИЗО-6

Валерия Башкирова, обвиняемая в ДТП с гибелью детей на улице Авиаторов в Москве, помещена в карантинную камеру в столичном СИЗО-6.

«Наблюдатели посетили Башкирову в СИЗО-6. Сейчас она на карантине, где её обследуют медики и психологи, после чего переведут в общую камеру. Она просила наблюдателей не сообщать журналистам подробностей о её жизни в СИЗО. Могу сказать только, что условия её содержания полностью соответствуют требованиям закона», — приводит ТАСС слова члена столичной ОНК Ольги Дружининой.

ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. По данным Госавтоинспекции, Mazda под управлением девушки сбила детей пяти и четырёх лет, а также девяти месяцев. Они вместе с двумя взрослыми переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Детей госпитализировали, двое из них позже скончались.

Тверской районный суд заключил девушку под стражу до 16 сентября.

Ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что СИЗО, в котором находится Валерия Башкирова, на хорошем счету.