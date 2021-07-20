Сбившая насмерть двоих детей в Москве девушка помещена в СИЗО-6

Короткая ссылка
Валерия Башкирова, обвиняемая в ДТП с гибелью детей на улице Авиаторов в Москве, помещена в карантинную камеру в столичном СИЗО-6.

«Наблюдатели посетили Башкирову в СИЗО-6. Сейчас она на карантине, где её обследуют медики и психологи, после чего переведут в общую камеру. Она просила наблюдателей не сообщать журналистам подробностей о её жизни в СИЗО. Могу сказать только, что условия её содержания полностью соответствуют требованиям закона», — приводит ТАСС слова члена столичной ОНК Ольги Дружининой.

ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. По данным Госавтоинспекции, Mazda под управлением девушки сбила детей пяти и четырёх лет, а также девяти месяцев. Они вместе с двумя взрослыми переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Детей госпитализировали, двое из них позже скончались.

Тверской районный суд заключил девушку под стражу до 16 сентября.

Ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что СИЗО, в котором находится Валерия Башкирова, на хорошем счету.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить