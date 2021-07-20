Рекрутер дала советы начинающим IT-специалистам при поиске работы

Руководитель отдела рекрутинга компании Selectel Виктория Киселёва перечислила самые распространённые ошибки, которые совершают начинающие IT–специалисты при устройстве на работу.

В числе таких ошибок она назвала слишком общее резюме и недостаточную информированность о компании, в которую кандидат приходит на собеседование, рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».

«Кандидаты должны уметь рассказать о себе. Бывает такое, что собеседование первое, новичок очень волнуется и не может спокойно рассказать о своих планах и целях. Попробуйте подготовить короткий и ёмкий рассказ, тогда вы будете чувствовать себя увереннее», — добавила Киселёва.

Она напомнила, что собеседование — это возможность получить больше информации не только для компании, но и для будущего сотрудника, и посоветовала кандидатам не стесняться задавать интересующие вопросы.

Как ранее сообщала НСН, власти Москвы прокомментировали ситуацию на рынке труда в столице.