Рекрутер дала советы начинающим IT-специалистам при поиске работы

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Руководитель отдела рекрутинга компании Selectel Виктория Киселёва перечислила самые распространённые ошибки, которые совершают начинающие IT–специалисты при устройстве на работу.
Рекрутер дала советы начинающим IT-специалистам при поиске работы
  • Pixabay

В числе таких ошибок она назвала слишком общее резюме и недостаточную информированность о компании, в которую кандидат приходит на собеседование, рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».

«Кандидаты должны уметь рассказать о себе. Бывает такое, что собеседование первое, новичок очень волнуется и не может спокойно рассказать о своих планах и целях. Попробуйте подготовить короткий и ёмкий рассказ, тогда вы будете чувствовать себя увереннее», — добавила Киселёва.

Она напомнила, что собеседование — это возможность получить больше информации не только для компании, но и для будущего сотрудника, и посоветовала кандидатам не стесняться задавать интересующие вопросы.

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