В России могут начать конфисковывать мусоровозы за нелегальный сброс отходов

Гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев заявил, что предложил предусмотреть в Кодексе об административных нарушениях конфискацию мусоровозов за сброс отходов в неположенных местах.

«Нам нужно обелить рынок, чтобы недобросовестные игроки, которые сваливают отходы на свалки, а не везут их в сортировочные центры, ушли с рынка», — сказал Буцаев в беседе с телеканалом «360».

По его словам, конфискация мусоровозов может стать мерой, которая этому поспособствует.

«Кроме того, мы предложили правительству индексировать существующие штрафы за складирование отходов в несанкционированных местах», — добавил Буцаев.

Ранее ОТР сообщало, что в Самарской области начал работу мусоросортировочный комплекс.