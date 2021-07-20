В России могут начать конфисковывать мусоровозы за нелегальный сброс отходов
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«Нам нужно обелить рынок, чтобы недобросовестные игроки, которые сваливают отходы на свалки, а не везут их в сортировочные центры, ушли с рынка», — сказал Буцаев в беседе с телеканалом «360».
По его словам, конфискация мусоровозов может стать мерой, которая этому поспособствует.
«Кроме того, мы предложили правительству индексировать существующие штрафы за складирование отходов в несанкционированных местах», — добавил Буцаев.
Ранее ОТР сообщало, что в Самарской области начал работу мусоросортировочный комплекс.