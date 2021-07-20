В Совфеде назвали Порошенко «мечтателем» после его заявлений о Крыме

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал высказывание бывшего президента Украины Петра Порошенко, пообещавшего за год отобрать Крым у России.

В беседе с Life.ru сенатор назвал Порошенко мечтателем.

«Это показатель того, что у власти на Украине находятся неадекватные люди, которые не способны адекватно оценить ситуацию. Порошенко можно назвать и мечтателем большим, потому что только в мечтах у него может произойти то, о чём он говорит. Крым уже никогда не будет в составе Украины», — сказал Сергей Цеков.

В беседе с Общественной службой новостей Цеков заявил, что Порошенко сделал неадекватное и лицемерное заявление.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек охарактеризовал высказывание Петра Порошенко как попытку «выйти из политического забвения».

Крым стал частью России по результатам проведённого референдума в марте 2014 года — большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.