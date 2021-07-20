В Российском зерновом союзе рассказали о ситуации с ценами на хлеб

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал о ситуации с ценами на хлеб.

Он отметил, что «цены не растут в соответствии с тем, как заявлялось в августе».

По его словам, «хлеб — это очень консервативный рынок, и он зависит от совсем других факторов».

«Тогда логика была, что всё основано на росте цен на зерно, но цены на зерно уже падают. Есть куда более серьёзные факторы, которые влияют на себестоимость булки хлеба», — заявил Злочевский.

Он сообщил, что «в них входит аренда площадей помещений (это порядка 17% от стоимости булки), транспортировка (это дешёвый товар и его возить очень дорого), стоимость топлива или любых энергоресурсов».

«Это всё дорожает, безусловно, и будет сказываться. Но это всё не такие критичные затраты, которые на 12% поднимут цену за два месяца. Динамика цен примерно такая, которую озвучил Минсельхоз: 5—6% примерно рост наблюдается в годовом исчислении», — добавил Злочевский.

Ранее председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с «Вечерней Москвой» заявил о возможном росте цен на основные продукты питания. Он также отметил, что снижение стоимости на сезонные продукты возможно осенью, но оно кратковременно.