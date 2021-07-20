В РСТ рассказали о ситуации с полётами на курорты Египта

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с возобновлением полётов на курорты Египта.
В РСТ рассказали о ситуации с полётами на курорты Египта
  • © РИА Новости / Мария Косарева

Об этом сообщает «Москва 24».

По словам Барзыкина, ситуация с курортными направлениями Египта должна проясниться в ближайшее время.

«Она разрешится, как только комиссия Роспотребнадзора и Ростуризма закончит свою работу на курортах. Политическое решение по этому направлению принято. Так что это организационные вопросы, которые, конечно, будут разрешены», — сказал Барзыкин.

По его словам, «полететь в Египет можно будет уже в первой половине августа».

Ранее Россия в ходе переговоров с египетской стороной предложила создать контактную группу для мониторинга ситуации и обмена информацией касательно российских туристов.

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