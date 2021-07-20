В РСТ рассказали о ситуации с полётами на курорты Египта
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Об этом сообщает «Москва 24».
По словам Барзыкина, ситуация с курортными направлениями Египта должна проясниться в ближайшее время.
«Она разрешится, как только комиссия Роспотребнадзора и Ростуризма закончит свою работу на курортах. Политическое решение по этому направлению принято. Так что это организационные вопросы, которые, конечно, будут разрешены», — сказал Барзыкин.
По его словам, «полететь в Египет можно будет уже в первой половине августа».
Ранее Россия в ходе переговоров с египетской стороной предложила создать контактную группу для мониторинга ситуации и обмена информацией касательно российских туристов.