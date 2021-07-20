На станции «Новаторская» БКЛ метро Москвы монтируют уникальный потолок

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На станции «Новаторская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы монтируют уникальный потолок.
На станции «Новаторская» БКЛ метро Москвы монтируют уникальный потолок
  • ©mos.ru

Как пишут «Дни.ру», подвесной потолок будет выполнен из разноформатных панелей из триплекса с цветной пленкой оранжевого цвета трех оттенков, за что в СМИ его назвали «пламенеющим».

«Это первая станция московского метро, где применили стекло в качестве отделочного материала потолка. Оно в полной мере реализует свои оптические свойства: отражение, преломление, цвет, прозрачность, люминесценцию», — рассказала генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.

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