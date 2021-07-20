На станции «Новаторская» БКЛ метро Москвы монтируют уникальный потолок

На станции «Новаторская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы монтируют уникальный потолок.

Как пишут «Дни.ру», подвесной потолок будет выполнен из разноформатных панелей из триплекса с цветной пленкой оранжевого цвета трех оттенков, за что в СМИ его назвали «пламенеющим».

«Это первая станция московского метро, где применили стекло в качестве отделочного материала потолка. Оно в полной мере реализует свои оптические свойства: отражение, преломление, цвет, прозрачность, люминесценцию», — рассказала генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.