Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Западном Дегунине

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия поликлиники после реконструкции в Западном Дегунине.

Как сообщают «Дни.ру», в Западном Дегунине после реконструкции открылся пятый филиал столичного консультативно-диагностического центра (КДЦ) №6.

Пятиэтажное здание было возведено в 1981 году. Спустя 40 лет его практически полностью перестроили. Появился новый фасад, заменены инженерные коммуникации, внутренние перегородки, лифты, дверные и оконные блоки, выполнена отделка помещений.

В поликлинику поставили более 3,6 тыс. единиц современного медоборудования, мебели и расходных материалов. Закуплены рентгенографический комплекс, маммограф и флюорограф, три УЗИ-аппарата.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в 2021 году в Татарстане планируют построить и капитально отремонтировать 50 фельдшерско-акушерских пунктов.