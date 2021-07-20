Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Западном Дегунине

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Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия поликлиники после реконструкции в Западном Дегунине.
Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Западном Дегунине
  • РИА Новости

Как сообщают «Дни.ру», в Западном Дегунине после реконструкции открылся пятый филиал столичного консультативно-диагностического центра (КДЦ) №6. 

Пятиэтажное здание было возведено в 1981 году. Спустя 40 лет его практически полностью перестроили. Появился новый фасад, заменены инженерные коммуникации, внутренние перегородки, лифты, дверные и оконные блоки, выполнена отделка помещений.

В поликлинику поставили более 3,6 тыс. единиц современного медоборудования, мебели и расходных материалов. Закуплены рентгенографический комплекс, маммограф и флюорограф, три УЗИ-аппарата.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в 2021 году в Татарстане планируют построить и капитально отремонтировать 50 фельдшерско-акушерских пунктов.

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