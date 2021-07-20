Минздрав Татарстана сообщил о состоянии пострадавших в ДТП под Казанью детей

В Минздраве Татарстана сообщили о состоянии двоих детей, госпитализированных после ДТП на трассе М–7 вечером 19 июля.

Состояние одного ребёнка оценивается как тяжёлое, другого — средней степени тяжести.

Оба находятся в реанимации, их состояние стабильное, сообщили «Реальному времени» в республиканском ведомстве.

Как уточняется, в аварии пострадали шесть человек — трое взрослых и столько же детей.

Один полуторагодовалый ребёнок погиб на месте.

Мужчину и женщину госпитализировали в стационары. Ещё одна женщина отказалась от госпитализации и находится в больнице с ребёнком.

Ранее сообщалось, что 19 июля около 19:47 на 78-м километре трассы М7 «Волга» на территории Кировского района (Казани) произошло ДТП с участием автомобилей Renault Sandero и Citroen Xsara Picasso.