Минздрав Татарстана сообщил о состоянии пострадавших в ДТП под Казанью детей

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В Минздраве Татарстана сообщили о состоянии двоих детей, госпитализированных после ДТП на трассе М–7 вечером 19 июля.
Минздрав Татарстана сообщил о состоянии пострадавших в ДТП под Казанью детей
  • © Прокуратура РТ

Состояние одного ребёнка оценивается как тяжёлое, другого — средней степени тяжести.

Оба находятся в реанимации, их состояние стабильное, сообщили «Реальному времени» в республиканском ведомстве.

Как уточняется, в аварии пострадали шесть человек — трое взрослых и столько же детей.

Один полуторагодовалый ребёнок погиб на месте.

Мужчину и женщину госпитализировали в стационары. Ещё одна женщина отказалась от госпитализации и находится в больнице с ребёнком.

Ранее сообщалось, что 19 июля около 19:47 на 78-м километре трассы М7 «Волга» на территории Кировского района (Казани) произошло ДТП с участием автомобилей Renault Sandero и Citroen Xsara Picasso.

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