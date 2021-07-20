Ребёнок погиб в результате ДТП в Казани

В результате ДТП с двумя легковыми автомобилями в Казани погиб ребёнок, ещё пять человек госпитализированы.

«Примерно в 19:47 на 78-м километре трассы М7 «Волга» на территории Кировского района (Казани) произошло ДТП с участием автомобилей Renault Sandero и Citroen Xsara Picasso», — цитирует РИА Новости представителя прокуратуры Татарстана.

Согласно предварительным данным, автомобиль Renault выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Citroen.

Водитель Renault, пассажир и несовершеннолетний ребёнок госпитализированы, полуторагодовалый ребёнок скончался на месте.

Пассажир Citroen и малолетний ребёнок также доставлены в больницу.

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