В СК рассказали о версиях ДТП под Севастополем

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Старший помощник руководителя главного следуправления ведомства по Крыму и Севастополю Ольга Постнова рассказала о версиях ДТП под Севастополем.
В СК рассказали о версиях ДТП под Севастополем
  • © СУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю

Она заявила, что «следствие рассматривает ряд версий трагедии, среди которых неисправность большегруза, состояние здоровья его водителя, нарушение правил дорожного движения».

«Проведены обыски в помещении работодателя, изъята вся документация, представляющая интерес для следствия по техническому состоянию транспорта, прохождению водителем предрейсового медосмотра», — цитирует «Крыминформ» Постнову.

Ранее стало известно, что в результате ДТП с грузовым автомобилем под Севастополем погибли пять человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Позднее следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту этого происшествия.

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