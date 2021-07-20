В СК рассказали о версиях ДТП под Севастополем

Старший помощник руководителя главного следуправления ведомства по Крыму и Севастополю Ольга Постнова рассказала о версиях ДТП под Севастополем.

Она заявила, что «следствие рассматривает ряд версий трагедии, среди которых неисправность большегруза, состояние здоровья его водителя, нарушение правил дорожного движения».

«Проведены обыски в помещении работодателя, изъята вся документация, представляющая интерес для следствия по техническому состоянию транспорта, прохождению водителем предрейсового медосмотра», — цитирует «Крыминформ» Постнову.

Ранее стало известно, что в результате ДТП с грузовым автомобилем под Севастополем погибли пять человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Позднее следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту этого происшествия.