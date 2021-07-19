Следователи возбудили дело по факту ДТП с пятью погибшими в Крыму

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту столкновения легкового автомобиля и грузовика под Севастополем, в результате которого погибли пять человек.

«Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Балаклавском районе города Севастополя, в результате которого погибли пять человек, в том числе несовершеннолетний (ч. 5 ст. 264 УК России)», — приводит «Крыминформ» слова старшего помощника руководителя Главного следственного управления ведомства по Крыму и Севастополю Ольги Постновой.

По информации следователей, водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с автомобилями Daewoo Nexia и Mercedes Sprinter, после чего выехал на встречную полосу и совершил наезд ещё на три машины.

Ранее стало известно, что в результате ДТП с грузовым автомобилем под Севастополем погибли пять человек, в том числе двое несовершеннолетних.