Следователи возбудили дело по факту ДТП с пятью погибшими в Крыму

Короткая ссылка
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту столкновения легкового автомобиля и грузовика под Севастополем, в результате которого погибли пять человек.
Следователи возбудили дело по факту ДТП с пятью погибшими в Крыму
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Балаклавском районе города Севастополя, в результате которого погибли пять человек, в том числе несовершеннолетний (ч. 5 ст. 264 УК России)», — приводит «Крыминформ» слова старшего помощника руководителя Главного следственного управления ведомства по Крыму и Севастополю Ольги Постновой.

По информации следователей, водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с автомобилями Daewoo Nexia и Mercedes Sprinter, после чего выехал на встречную полосу и совершил наезд ещё на три машины.

Ранее стало известно, что в результате ДТП с грузовым автомобилем под Севастополем погибли пять человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить