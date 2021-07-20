Глава МЧС и глава Карелии облетели пострадавшие от природных пожаров территории

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Руководитель МЧС России Евгений Зиничев и глава Карелии Артур Парфенчиков облетели пострадавшие от природных пожаров территории региона.
Глава МЧС и глава Карелии облетели пострадавшие от природных пожаров территории
  • ©mchs.gov.ru

«В рамках рабочего визита в Республику Карелия глава МЧС Евгений Зиничев совместно с главой региона Артуром Парфенчиковым совершили облёт пострадавших от природных пожаров территорий», — приводит РИА Новости сообщения.

В МЧС сообшили, что в Карелии действуют 39 очагов природных пожаров на площади активного горения 31,5 га. Общая площадь возгораний, в том числе пройденная огнём, составила 5,99 тыс. га. Спасателям удалось локализовать 14 очагов пожаров.

Ранее сообщалось, что Зиничев прилетел в Карелию.

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