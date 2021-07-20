Глава МЧС прибыл в Карелию

Глава МЧС России Евгений Зиничев прилетел в Карелию. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Утром 20 июля глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Республику Карелия, чтобы на месте проконтролировать ход работ по защите населённых пунктов и объектов экономики от лесных пожаров», — сообщили в МЧС.

Отмечается, что «на месте ЧС он также оценит своевременность принятия профилактических мер в области обеспечения пожарной безопасности».

Ранее сообщалось, что в Карелии более 600 человек эвакуированы из населённых пунктов из-за действующих природных пожаров.