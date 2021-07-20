«Единая Россия» призвала все партии подписать соглашение за безопасные выборы
- РИА Новости
Как сообщается на сайте партии, в рамках соглашения «За безопасные выборы!» предлагается взять на себя «добровольные и осознанные обязательства» по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм и минимизацией массовых мероприятий.
Турчак заявил, что «Единая Россия» призывает всех участников предвыборной гонки (кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов) обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдать требования региональных властей и санитарных властей России».
«Безусловно, выборы важны, но ещё важнее — здоровье и безопасность наших граждан», — сообщил он.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор выпустил рекомендации по профилактике рисков, связанных с распространением коронавируса, при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года.