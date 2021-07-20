Приговор по делу о гибели детей на Сямозере оставили без изменений

Верховный суд Карелии оставил без изменений оправдательный приговор в отношении руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио начальника надзорного ведомства Людмилы Котович по делу о гибели 14 детей в оздоровительном лагере на Сямозере в 2016 году.

Gettyimages.ru

«Приговор оставлен без изменений», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда. Ранее в апелляционной жалобе прокуратура и потерпевшая сторона просили направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В июне 2019 года Верховный суд Карелии частично удовлетворил жалобу бывшего директора лагеря ООО «Парк-отель «Сямозеро» Елены Решетовой, приговорённой к девяти с половиной годам лишения свободы. 18 июня 2016 года сотрудники детского лагеря «Сямозеро» вывели 47 воспитанников в водный поход на рафте и двух каноэ. Во время шторма каноэ перевернулись, 14 детей утонули.