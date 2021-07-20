В Петербурге более 350 тысяч пожилых людей прошли вакцинацию от COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные правительства города.
В общей сложности вакцинацию прошли 1 183 773 человека, из них 819 039 полностью завершили цикл вакцинации.
«Также среди привитых более 49 тыс. — это медицинские работники, 41,7 тыс. — работники образования, 10,3 тыс. — социальные работники, 29,3 тыс. — сотрудники силовых структур и 698 тыс. — остальные горожане», — уточнили местные власти.
В Санкт-Петербурге работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, работают выездные прививочные бригады.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Кашира лидирует по темпам вакцинации от COVID-19 в Подмосковье.