Более 600 детей прошли программу реабилитации после COVID-19 в Подмосковье

Короткая ссылка
За год работы программы реабилитации детей после COVID-19 в Московской области лечение по ней прошли свыше 600 человек.
Более 600 детей прошли программу реабилитации после COVID-19 в Подмосковье
  • Reuters

Как передаёт телеканал «360», восстановительные процедуры на базе санаторного отделения НИКИ детства Минздрава Подмосковья проводят для жителей региона от трёх до 14 лет, перенёсших коронавирусную инфекцию.

«Наши пациенты проходят уникальный для ЦФО лечебно-восстановительный комплекс, в который входит 14 видов терапии: различные массажи, водолечение, гальванизация, динамические, импульсные и синусно-модулярные токи, спелеотерапия и другие. Индивидуальная оздоровительная программа тщательно подбирается для каждого конкретного пациента», — рассказала директор НИКИ детства Минздрава Московской области Нисо Одинаева.

Ранее главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук профессор Георгий Мелконян в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с пандемией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить