Более 600 детей прошли программу реабилитации после COVID-19 в Подмосковье

За год работы программы реабилитации детей после COVID-19 в Московской области лечение по ней прошли свыше 600 человек.

Как передаёт телеканал «360», восстановительные процедуры на базе санаторного отделения НИКИ детства Минздрава Подмосковья проводят для жителей региона от трёх до 14 лет, перенёсших коронавирусную инфекцию.

«Наши пациенты проходят уникальный для ЦФО лечебно-восстановительный комплекс, в который входит 14 видов терапии: различные массажи, водолечение, гальванизация, динамические, импульсные и синусно-модулярные токи, спелеотерапия и другие. Индивидуальная оздоровительная программа тщательно подбирается для каждого конкретного пациента», — рассказала директор НИКИ детства Минздрава Московской области Нисо Одинаева.

Ранее главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук профессор Георгий Мелконян в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с пандемией.