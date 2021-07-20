Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

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Российский премьер Михаил Мишустин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.
Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
  • РИА Новости

Он отметил, что «мусульманская община России многое делает для развития межконфессионального диалога».

Премьер заявил, что «искреннего уважения заслуживает большая просветительская деятельность авторитетных религиозных лидеров, благодаря которой сохраняются многовековые исламские традиции, уникальная культура и образование, открываются вузы, восстанавливаются памятники архитектуры, строятся новые мечети».

«Особенно хочется отметить усилия уммы, направленные на укрепление института семьи, воспитание молодёжи, утверждение в российском обществе идеалов взаимного уважения, терпимости», — добавил Мишустин.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом. 

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