Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

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Российский лидер Владимир Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
  • РИА Новости

Путин отметил, что «этот древний праздник, корни которого уходят в глубь веков, обращает верующих к истокам и ценностям ислама, призывает к милосердию, справедливости и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим».

«Эти высокие гуманистические, нравственные идеалы, лежащие в основе всех мировых религий, служат мощной объединяющей силой, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе и сохранению культурного многообразия, самобытных традиций нашего народа», — написал глава государства.

Президент пожелал мусульманам России здоровья, счастья и добра.

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