В ГД призвали урегулировать вопрос с начислением детских пособий для получающих алименты родителей

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой оценить ситуацию с начислением пособий на ребёнка от восьми до 17 лет родителю, который урегулировал вопрос получения алиментов в досудебном порядке. Копия обращения есть в распоряжении RT.

Бессараб объяснила, что 1 июля было принято постановление, в соответствии с которым право на ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от восьми до 17 лет, в частности, имеет родитель, который получает алименты на основании судебного решения.

При этом, как подчеркнула депутат, исходя из текста проекта постановления родитель, который имеет вместо судебного решения нотариально заверенное алиментное соглашение, лишается права на получение ежемесячного пособия.

Парламентарий рассказала, что в её адрес поступают вопросы о неправомерности такого решения в отношении лиц, которые урегулировали вопрос выплаты алиментов в досудебном порядке.

«В целях гармонизации подзаконного нормативного акта мною было направлено обращение в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Полученный мною ответ не разъясняет причину ущемления прав граждан, решивших вопрос выплаты алиментов путём заключения соглашения в досудебном порядке. На основании изложенного прошу Вас рассмотреть правомерность внесения изменения в указанное постановление», — говорится в тексте обращения.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит более 46,6 млрд рублей на новые пособия женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, а также родителям, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 17 лет.