В ФСВТС рассказали о спросе на Як-130

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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев рассказал о спросе на учебно-боевые самолёты Як-130.
В ФСВТС рассказали о спросе на Як-130
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Сейчас выполняется ряд ранее подписанных контрактов на поставки этого самолёта, в частности с Вьетнамом», — цитирует РИА Новости Шугаева.

По его словам, «спрос на Як-130 остаётся на высоком уровне, так как в определённом сегменте на сегодняшний день он является лучшим предложением по критерию «стоимость — эффективность» как для подготовки лётчиков, так и для выполнения боевых задач».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 20 июля примет участие в церемонии открытия авиасалона МАКС в Жуковском. 

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