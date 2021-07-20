В ФСВТС рассказали о спросе на Як-130
- РИА Новости
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«Сейчас выполняется ряд ранее подписанных контрактов на поставки этого самолёта, в частности с Вьетнамом», — цитирует РИА Новости Шугаева.
По его словам, «спрос на Як-130 остаётся на высоком уровне, так как в определённом сегменте на сегодняшний день он является лучшим предложением по критерию «стоимость — эффективность» как для подготовки лётчиков, так и для выполнения боевых задач».
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 20 июля примет участие в церемонии открытия авиасалона МАКС в Жуковском.