Путин примет участие в церемонии открытия авиасалона МАКС

Президент России Владимир Путин 20 июля примет участие в церемонии открытия авиасалона МАКС в Жуковском. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости

«Президент России Владимир Путин примет участие 20 июля в церемонии открытия 15-го авиационно-космического салона МАКС в подмосковном Жуковском», — приводит РИА Новости сообщение. Как отмечается, глава государства осмотрит передовые образцы российской авиатехники, а также проведёт совещание по авиастроению. Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» представит новейший российский истребитель компании «Сухой» на МАКС-2021. Также там покажут новый прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра «Сокол-М».