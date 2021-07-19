Путин примет участие в церемонии открытия авиасалона МАКС
- РИА Новости
«Президент России Владимир Путин примет участие 20 июля в церемонии открытия 15-го авиационно-космического салона МАКС в подмосковном Жуковском», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, глава государства осмотрит передовые образцы российской авиатехники, а также проведёт совещание по авиастроению.
Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» представит новейший российский истребитель компании «Сухой» на МАКС-2021.
Также там покажут новый прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра «Сокол-М».