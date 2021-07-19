Путин примет участие в церемонии открытия авиасалона МАКС

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Президент России Владимир Путин 20 июля примет участие в церемонии открытия авиасалона МАКС в Жуковском. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Путин примет участие в церемонии открытия авиасалона МАКС
  • РИА Новости

«Президент России Владимир Путин примет участие 20 июля в церемонии открытия 15-го авиационно-космического салона МАКС в подмосковном Жуковском», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, глава государства осмотрит передовые образцы российской авиатехники, а также проведёт совещание по авиастроению.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» представит новейший российский истребитель компании «Сухой» на МАКС-2021.

Также там покажут новый прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра «Сокол-М».

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