Стоимость трассы из Казани в Екатеринбург составит почти 500 млрд рублей

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Стоимость ремонта и строительства бесплатных участков трассы Казань — Екатеринбург составит не более 232,9 млрд рублей, с учётом платного участка общая стоимость составит примерно 493 млрд рублей, сообщила пресс-служба Федерального дорожного агентства.

«Предельная стоимость работ по строительству, реконструкции, комплексному обустройству и капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения для развития указанного маршрута составляет 232,9 млрд рублей», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Окончательная стоимость работ будет определена по итогам госэкспертизы.

Ранее стало известно, что стоимость продления трассы М12 до Тюмени и Челябинска плюс замыкание дороги составит 200—250 млрд рублей.

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