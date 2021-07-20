Стоимость трассы из Казани в Екатеринбург составит почти 500 млрд рублей

Стоимость ремонта и строительства бесплатных участков трассы Казань — Екатеринбург составит не более 232,9 млрд рублей, с учётом платного участка общая стоимость составит примерно 493 млрд рублей, сообщила пресс-служба Федерального дорожного агентства.