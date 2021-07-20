Стоимость трассы из Казани в Екатеринбург составит почти 500 млрд рублей
«Предельная стоимость работ по строительству, реконструкции, комплексному обустройству и капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения для развития указанного маршрута составляет 232,9 млрд рублей», — цитирует РИА Новости пресс-службу.
Окончательная стоимость работ будет определена по итогам госэкспертизы.
Ранее стало известно, что стоимость продления трассы М12 до Тюмени и Челябинска плюс замыкание дороги составит 200—250 млрд рублей.