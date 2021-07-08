Хуснуллин оценил затраты на продление трассы М12 до Тюмени и Челябинска

Стоимость продления трассы М12 до Тюмени и Челябинска плюс замыкание дороги составит 200—250 млрд рублей, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер Марат Хуснуллин.

«308 км до Тюмени, если мне память не изменяет, 220—240 км до Челябинска и примерно ещё 80 км надо закольцевать кольцо в Екатеринбурге. По моим ощущениям, всё вместе это даёт где-то под 500 км дороги. Я думаю, что это будет стоить ещё 200—250 млрд», — приводит его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что автотрассу М12 Москва — Казань после Екатеринбурга планируется продлить до Тюмени и Челябинска. Завершение строительства намечено на 2024 год.