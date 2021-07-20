РБК: российские банки впервые подключили карты «Мир» к Apple Pay
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Отмечается, что подключение подтвердили в банке «Открытие», Росбанке, также источники говорят о доступности сервиса для карт «Мир» от Сбербанка, ВТБ и Россельхозбанка.
Также предоставление данной услуги клиентам планируют в МКБ.
Согласно планам, подключение карт «Мир» к Apple Pay станет доступно к осени.
27 июня стало известно, что в России с 1 июля пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и иные социальные выплаты будут возможны только на карту платёжной системы «Мир».