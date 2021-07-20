РБК: российские банки впервые подключили карты «Мир» к Apple Pay

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Несколько российских банков с 20 июля подключили карты «Мир» к Apple Pay, сообщает РБК со ссылкой на представителей финансовых организаций и собственные источники.
РБК: российские банки впервые подключили карты «Мир» к Apple Pay
  • globallookpress.com
  • © leksander Polyakov

Отмечается, что подключение подтвердили в банке «Открытие», Росбанке, также источники говорят о доступности сервиса для карт «Мир» от Сбербанка, ВТБ и Россельхозбанка.

Также предоставление данной услуги клиентам планируют в МКБ.

Согласно планам, подключение карт «Мир» к Apple Pay станет доступно к осени.

27 июня стало известно, что в России с 1 июля пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и иные социальные выплаты будут возможны только на карту платёжной системы «Мир».

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